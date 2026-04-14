DJIの360°カメラ「Osmo 360」のコンボがAmazonで28%OFFの5万9,460円で販売されている。 対象はAmazon独自の「エッセンシャルコンボ」。本体に加え、予備バッテリー、純正1.2mインビジブルセルフィースティックなどが付属する。 このカメラの運用を考えるとセルフィースティックは必須であり、しっかりした造りの純正品が付属するのは狙い目かもしれない。 ちなみに基本的な「スタンダードコ