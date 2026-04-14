○Ｊフロント [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.00％にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月15日から6月26日まで。 ○日本色材 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.34％にあたる7000株(金額で839万3000円)を上限に、4月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○東宝 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.89％に