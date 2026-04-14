難聴は認知症のリスクを高めるとされ、早期の補聴器使用が予防につながるとして注目されている。最近は補聴器の購入費を助成する自治体が全国で増えており、県内でも曽於市が上限5万円に増額するなど対応が広がっている。一方、県庁所在地で中核市の鹿児島市では、予算規模や国の支援を見極める必要があるとして、現時点で導入に慎重な姿勢を示す。補聴器は価格が15万～20万円と高額で、助成は使用を迷う人の後押しにな