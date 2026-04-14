4月14日までに、女優の米倉涼子が自身のInstagramを更新。近影を公開したのだが、その姿が話題となっている。米倉は、ドイツのベルリンで開催されたマイケル・ジャクソンの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』のワールドプレミアに参加した際のショットを公開した。「会場では、映画でマイケル役を演じたマイケル・ジャクソンさんの実の甥のジャファー・ジャクソンさんも登場。豪華キャストたちが集結しました。米倉さん
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