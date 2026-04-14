阪神―巨人戦（１４日、甲子園）の２回の守備でヒヤリとするプレーが飛び出した。阪神先発・才木は先頭・ダルベックを遊撃・木浪聖也内野手（３１）の失策で出塁させると、キャベッジの中前打を浴びて無死一、二塁。続く大城の打球は二塁・中野が逆シングルで捕球を試みたが、これを後逸（記録は中前打）。不運な形で先制を許した。さらに二死一、三塁からレフト方向へ上がった飛球を遊撃・木浪と左翼・前川が追走。激突しな