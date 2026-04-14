NOTHING NEWが手掛ける新作アニメ映画『我々は宇宙人』より、主演として坂東龍汰と岡山天音の出演が決定。併せてティザービジュアルと特報が解禁された。【動画】Yaffle作曲の劇伴とともに不気味な空気に『我々は宇宙人』特報ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作品の作り方と届け方に挑戦する4人の制作チームNOTHING NEW。ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞した