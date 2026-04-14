女優の三浦透子が１４日、都内でＮｅｔｆｌｉｘの配信ドラマ「地獄に墜ちるわよ」（２７日、一挙９話配信スタート）の配信記念パーティーに戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真らと出席した。独自の六星占術と「大殺界」「地獄に墜ちるわよ！」などの強烈ワードで注目された日本一有名な占い師・細木数子さんの生涯を描いた物語。ミュージカル「ＶＩＯＬＥＴ」に主演し、映画「天気の子」の主題歌を担当するなど歌唱力に定評のある