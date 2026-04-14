【モデルプレス＝2026/04/14】女優の佐々木希が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスープを公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳国民的女優「お肌にも健康にも良さそう」具たっぷりの食べるスープ◆佐々木希、栄養満点な一品を披露佐々木は「今日も具たっぷりの食べるスープ」と報告。公開された動画には、しいたけや肉、白菜などがたっぷりと入った鍋の様子が写っている。◆佐々木希の手料理に反響この投稿