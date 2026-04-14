◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）先発の森下暢仁投手が４回７安打４失点でマウンドを降りた。初回から４失点。無死満塁からボスラーの右犠飛で先制点を与えると、なおも１死一、三塁から花田に左翼線へ適時二塁打を浴びた。さらに二、三塁からサノーに右中間フェンス直撃の２点打を許し、一挙４点を失った。２回以降は粘ったものの、５回の打席で代打を送られて降板。今季は週頭の火曜日を任されるエース格