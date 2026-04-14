毎回自宅に集まる恒例の集まりに、次第に負担を感じ始めた女性。褒め言葉の裏の気持ちまで余計に勘ぐるようになってしまい、関係悪化を恐れながらも勇気を出して提案してみると──。今回は筆者の友人から聞いた、共感できるエピソードをご紹介します。 我が家に集まることが恒例 月に2回ほど、子ども同士が仲良しな4家族で集まるのが恒例になっていた私たち。 その集まる場所は当初、決まって我が家になっていまし