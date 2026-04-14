国内最高峰の自動車レース、スーパーフォーミュラに参戦しているＪｕｊｕ（野田樹潤）が１４日、都内で行われた電気自動車の世界選手権シリーズ、フォーミュラＥの第１４、１５戦「２０２６ＴＤＫＴｏｋｙｏＥ―Ｐｒｉｘ」（７月２５、２６日、東京ビッグサイト周辺の市街地コース、ナイター開催）のＰＲイベントに東京都の小池百合子知事、ジェフ・ドッズＣＥＯ（最高経営責任者）と一緒に出席した。Ｊｕｊｕは先月、ス