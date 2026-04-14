元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。３３年前に対戦した後輩レスラーの現在の姿に笑顔を見せる一幕があった。この日の「追跡」のコーナーでは、北斗が全日本女子プロレスのエースだった１９９３年、全女とＬＬＰＷ（当時）の対抗戦で当初の対戦相手が欠場、急きょ対戦相手としてリングに上がったものの、２分１７秒で北斗に必殺のノーザンラ