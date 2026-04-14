本拠地メッツ戦米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地メッツ戦で4-0と完封勝利を収めた。試合前の球場には日本の“超大物”が現れ、大勢のファンを沸かせただけでなく、ネット上の日本ファンも驚きのコメントを並べた。試合直前のマウンド。大歓声を浴びていたのは日本発の人気キャラクターのハロー・キティだ。背番号74の、白いユニフォーム姿で登場。青いキャップに赤いリボンを付け、両手を合わせて投球準