◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の浦田俊輔内野手が軽快な守備を披露した。２―０の４回、先頭で迎えた阪神・森下の痛烈な右前へ抜けそうなライナー性の打球をタイミング良くジャンプしてキャッチしてアウト。続く４番・佐藤輝の二ゴロも軽快にさばいた。浦田は、「１番・二塁」で先発出場。初回にも１番・近本の二塁ベース寄りの痛烈なゴロに横っ跳びジャンピングキャッチ。一塁でアウトにしており