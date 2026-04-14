「新ビバリーヒルズ青春白書」などで知られる女優のアナリン・マッコード(38)と、元イングランド代表ラグビー選手のダニー・シプリアーニ(38)が婚約したことが分かった。昨年12月25日のクリスマスに、ロサンゼルスの自宅で友人や家族に囲まれる中、ダニーから15カラットのエメラルドカットのダイヤモンドの指輪と共にプロポーズされたことをアナリンが明かした。 【写真】迷うことな