元TBSでフリーの良原安美アナウンサーが14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】スタイルが浮き上がるオフショル衣装まぶしすぎっ 「久しぶりにスチールのお仕事でした」と投稿し、カメラマンを前にオフショルダーの衣装でポースを決めたり、ノースリーブのワンピースでベッドに腰掛けたりする写真を掲載。 「2026年、これまで使ってこ