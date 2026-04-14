中国のEV＝電気自動車大手「BYD」本社に隣接する駐車場で大規模な火災が発生しました。14日未明、広東省深セン市のEV最大手「BYD」本社の拠点内にある立体駐車場で火災が発生しました。中国メディアによりますと、駐車場にはテスト用や廃車予定の車が停められていて販売予定の完成品は無かったということです。現地当局は約5時間半後に火が消し止められたことや、けが人はいなかったと発表しましたが、出火原因は明らかにされてい