7人組グループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演を務める、29日放送の日本テレビ系深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（深1：35）のティザー映像が14日、公開された。【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への劣等感と迷いにさいなまれてい