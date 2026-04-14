俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が14日、自身のSNSを更新。ヘアカットしたことを報告し、春らしいニューヘアを披露した。【動画】春らしい新ヘアスタイルに“イメチェン”の様子を公開した川崎麻世川崎は「カットと髪色はダークトーンを入れて明るい部分とメリハリをつけて頂きました。春らしく素敵な仕上がり有難うございました」とつづり、銀座の美容院での施術中の様子や、仕上がりに満足げな表情を見せるカッ