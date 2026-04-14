京都・南丹市の山林で13日に見つかった遺体が、3月23日から行方不明になっている小学生の安達結希さんと確認されました。京都・南丹市の山林で13日午後4時45分ごろ、あおむけの状態の遺体が見つかりました。警察が14日に司法解剖を実施した結果、遺体は3月23日から行方が分からなくなっている小学生の安達結希さん（11）と確認されたと明らかにしました。安達さんは父親に学校敷地内の駐車場まで送り届けられた後、行方不明になり