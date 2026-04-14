ロイター通信は14日、アメリカとイランの戦闘終結に向け、両国の交渉チームが今週後半にもパキスタンに戻り、協議を再開する可能性があると報じました。ロイター通信がパキスタンとイランの当局者の話として伝えたところによりますと、アメリカとイランの交渉チームが今週後半にもパキスタンで戦闘終結に向けた協議を再開する可能性があるということです。アメリカとイラン両政府に対し、パキスタンで代表団が協議を再開するための