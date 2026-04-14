電気自動車（ＥＶ）の開発・販売を行うＥＶモーターズ・ジャパン（ＥＶＭＪ、北九州市）は１４日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したと発表した。大阪・関西万博向けなどに販売したＥＶバスで不具合が発生するなどし、資金繰りに懸念が生じたため、支援企業を募り、事業再生を図るとしている。負債総額は５７億円。