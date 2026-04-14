プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人の浦田俊輔選手が4回にも守備でファインプレーをみせました。この日、初回に軽快な守備をみせていた浦田選手。1番・近本光司選手の痛烈なセンター方向へのゴロをダイビングキャッチで処理すると、続く2番・中野拓夢選手もセカンド正面の強いゴロも軽快なグラブさばきでアウトにします。すると4回にも浦田選手が躍動。この回先頭の森下翔太選手の痛烈なライナーをグラブを上に伸