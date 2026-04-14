京都で11歳の安達結希さんが行方不明になって3週間ですが、新たな展開がありました。京都・南丹市の山林で13日夕方、警察官が身元不明の遺体を見つけ、14日も朝からその周辺で鑑識作業などが続いています。元埼玉県警捜査1課・佐々木成三さんと見ていきます。発見された子供とみられる遺体に関して、13日までに遺体は濃紺のフリース、ベージュのズボンを着用していたことが分かりました。そして14日、新たに分かったのが、遺体は「