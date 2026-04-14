村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでメイクをする様子の動画を投稿！PR動画ではあるものの、村重さんなりの使用感を紹介してくれました。【関連記事】村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地■アイメイクに動画内に登場したのはこちら！3650/リキッドアイライナー アッシュブラック 税込1,650円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見る3650 / san roku go zero【公式】