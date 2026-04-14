レブロンが、皮脂やテカリを瞬時にオフするメイク下地「レブロン フォトレディ アンチシャイン バーム」を、2026年4月23日（木）より発売する。■テカリを抑え、なめらかな肌印象へ皮脂によるテカリをすばやく抑え、さらりとした美しい仕上がりをキープするバームタイプの化粧下地。なめらかなテクスチャーで肌に心地よくなじみ、Tゾーンや小鼻など気になる部分を整える。皮脂吸収成分を配合し、化粧くずれを防ぎながら快適な肌状