ネイチャーリパブリックジャパンが2026年4月17日（金）、「メルティングスティック」を発売する。■するすると伸びて密着肌にのせるとするすると伸び広がり、ふわっとなじんで密着する“クリーム to パウダーテクスチャー”が特長。軽やかな仕上がりで、自然な血色感や立体感を演出するアイテムとなる。濃淡の調整がしやすく、デイリーメイクにも取り入れやすい設計。クリームチーク5色、ハイライト1色、シェーディング1色の計7種