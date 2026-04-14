朝井リョウ『どうしても生きてる』（幻冬舎）の新装版が2026年4月に発売された。 【写真】『どうしても生きてる』新装版 『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）の本屋大賞受賞により、改めて注目が集まる朝井リョウ。朝井の代表作のひとつである『どうしても生きてる』が、新カバーにて展開決定。 死んでしまいたい、と思うとき、そこに明確な理由はない。心は答え合わせなどできない（「健やかな