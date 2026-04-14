モーニング娘。OG・譜久村聖の写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』の電子書籍版が2026年4月15日にワニブックスより発売される。 【写真】『瑠璃藍』『Versl’Aube』各表紙を見る モーニング娘。を卒業後、2025年4月にソロデビューした譜久村聖。20代ラスト写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』（紙版：2025年10月30日発売）が、2026年4月15日より電子書籍で2冊同時に配信スタート。 初めて訪れたベトナ