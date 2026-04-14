アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年4月15日発売の5月号では、麹町の老舗インド料理店を訪れました！その様子を一足お先にチラ見せです。本格インド料理×ワインを初体験！第64杯目となる今回は、地下鉄有楽町線が通る麹町駅にある老舗インド料理店に足を運びました。麹町は皇居からも近く、静かな