聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第27弾は「オフ・ザ・ボール」だ。――◆――◆――主に攻撃で使う言葉で、ボールを持っていない選手の動きや振る舞い全般を指す。単に「ボールに関わっていない時間」という意味ではなく、むしろ現代サッカーでは試合の質を大きく左右する極めて重要な要素とされている。攻撃時のオフ・ザ・ボールで最も分かりやすいのが、味方