三笘薫を擁するブライトンに所属するオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンに、移籍の可能性が浮上しているようだ。フェルブルッヘンは、2023年の７月にアンデルレヒトからブライトンに加入。１年目はプレミアリーグで21試合に出場し、２年目の昨季は36試合に出場。迎えた今季はここまで32試合に出場しており、ファビアン・ヒュルツェラー監督が率いるチームで絶対的な地位を築いている。現行契約が2028年の６月末までと言