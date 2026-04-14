U-20女子アジアカップで、日本は２年前の大会で準優勝だった。決勝戦で北朝鮮に敗れ、頂点には立てなかった。タイで開催されている今大会で、ヤングなでしこは再び、ファイナルのピッチを目ざして戦っている。現地４月15日に準決勝で中国と相まみえる。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトによると、井尻明監督は「私たちの目標は常に決勝であり、一試合ずつ勝ち進んでここまで来ました」とコメント。「今大会を通して選