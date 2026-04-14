長崎市で今年2例目となる、はしかの感染者が確認されました。 患者は発症前に県外で、はしか患者との接触があったということです。 はしかの感染が確認されたのは、長崎市の20代の女性です。 長崎市によりますと、女性は今月9日夜に発熱し、12日に発疹が出たことから翌13日に医療機関を受診。 遺伝子検査で陽性が確認されたということです。 県内では14年ぶりに感染者が確認された先月27日に続き、今年2例目