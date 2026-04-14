県の特産品などをPRするため塩田知事はアメリカを訪れています。ワシントンD.C.で山田重夫駐米大使とともに、政府の関係者などを鹿児島の食でもてなしました。(山田重夫駐米大使)「鹿児島は、日本で最も魅力的で個性豊かな地域の一つなので鹿児島は多くの日本人が人生で一度は訪れたいと夢見る国。そして正直言うと私は一度も行ったことがない、だから私も一度は訪れたいと夢見る一人です」現地時間の13日、アメリカのワシント