モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月14日、自身のInstagramを更新。母で歌手の工藤静香さんとの思い出ショットを披露しました。【写真】Cocomi＆工藤静香の思い出ショット「今日はギャルの誕生日です」Cocomiさんは「今日はギャルの誕生日です」とつづり、1枚の写真を投稿。自身が小学生くらいの頃の工藤さんとのツーショットを披露しています。「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と説