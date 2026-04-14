人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）偏見と独断は失敗のもと。物事を冷静な目で見る努力を。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ストレスがたまりがち。友人とのおしゃべりで発散しよう。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）やりたいことを目上