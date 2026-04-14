タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール 銀河鉄道999 999号」を7月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。「プラレール 銀河鉄道999 999号」は、アニメ「銀河鉄道999」に登場する「999号」をイメージした商品。「999号」は劇中で、主人公・星