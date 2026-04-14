三陽商会は、中期経営計画（2026年2月期〜2028年2月期）における新たな成長戦略の一環として、MNインターファッションとのパートナーシップのもと、ウィメンズのトータルコレクションブランド「HANAE MORI（ハナエモリ）」の企画・製造・販売を来年秋冬シーズンから開始する。森英恵氏の生誕100年という節目に始動する同プロジェクトは、海外進出した日本人デザイナーの先駆けとなった「HANAE MORI」ブランドを現代の視点でとらえ