「天然水の削り氷 白桃みるく」飲食チェーン「PRONTO（プロント）」や「E PRONTO（エ プロント）」などを展開するプロントコーポレーションは、「和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）」において、4月23日から「天然水の削り氷 白桃みるく（てんねんすいのけずりごおり はくとうみるく）」を発売する。全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”食感が人気のツムギの削り氷。期