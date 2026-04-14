「明星 食べて応援 沖縄そばタテ型」明星食品は、「明星 食べて応援 沖縄そばタテ型」を4月27日に発売する。「明星 食べて応援 沖縄そばタテ型」は、つるっとした食感の平打ち麺とのこと。かつお昆布だしの濃厚な旨みとまろやかな豚だしの旨みを加え「シママース（沖縄の塩「シママース」（輸入天日塩を沖縄の海水で溶解して製造）を製品中0.5％使用しており、スープ1食あたりの使用量は0.4g）」で味を調えた、沖縄で親しまれてい