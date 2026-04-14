森永製菓は、心地よい食感とジューシーな味わいが特長のソフトキャンディ「ハイチュウ」から、“つぶつぶ食感”が楽しい「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」と、超もちもち食感と濃厚な果実感を楽しめる「ハイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞」を4月28日から発売する。「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」は、パッションフルーツ・グァバ・ドラゴンフルーツの3種のトロピカルフレーバーがひと粒で楽しめる品