日本国際賞の授賞式であいさつされる天皇陛下＝14日午後、東京都渋谷区の新国立劇場天皇、皇后両陛下は14日、東京都渋谷区の新国立劇場を訪れ、優れた科学技術の成果を対象とする日本国際賞の授賞式に出席された。天皇陛下はあいさつで受賞者を祝福した上で、直面する地球規模の課題に対し「人類の持続的な発展に向けて、科学技術を最良の形で生かす方法を模索する努力がなされることを願っている」と述べた。受賞者は、自然免