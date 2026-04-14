今秋、愛知県内を中心に開かれるアジア・アジアパラ競技大会を盛り上げようと、愛知県は１４日、ふるさと納税の返礼品として観戦チケットを扱うと発表した。県外在住者が対象で、県の特設サイトで１５日正午から先着順で受け付ける。扱うのは、愛知県内で行われる競技の予選から決勝までの全日程の観戦チケットで、最上位ランクの席を用意する。寄付は４０００円から受け付け、最高額はサッカーやバスケットボールの決勝などの