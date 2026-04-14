【モデルプレス＝2026/04/14】タレントのギャル曽根が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。父の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳大食いギャル「似てる」イケメン父顔出し◆ギャル曽根、父との外出を報告ギャル曽根は「パパとデート。ポーズしてって言ったらこのポーズだった。笑笑 今平成流行ってるから一周回ってオシャレなのかも」と報告。公開された写真には、飲食店で顎に手を添える父親の姿が写ってい