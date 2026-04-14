Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、美容賢者から注目を集めている、漢方専門店「LAOSI」さんに潜入！カウンセリングから服用後の感想まで、体の不調を感じたら、ぜひ足を運んでみて♡KUREHA TREND♡ Vlog Vol.6ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、美容賢者から注目を集めている、漢方専門店に潜入！専門家の店長・松浦さん