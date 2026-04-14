◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の６、７番が機能した。両軍無得点の２回無死一、二塁の好機で打席には「６番・捕手」で先発出場の大城。フルカウントから中堅方向に詰まりながらゴロを放つと、二塁手の中野のグラブをはじき、打球は中前に転がった。二塁走者のダルベックが生還し先制に成功した。なお無死一、三塁で「７番・一塁」で出場の増田陸が変化球を捉えて左中間フェンス直撃の適時二塁打を放