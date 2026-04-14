Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は１５日、ホームの北海きたえーるで同１０位のＡ千葉と対戦する。前日の１４日は、同会場で練習を公開した。１８、１９日には同３位千葉Ｊとの試合も控えており、初のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出のカギを握る千葉勢との連戦で３連勝を目指す。前節では、一番乗りでＣＳ進出を決めた長崎に１勝１敗。西地区首位チームに善戦したものの、自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。残り８試合は負