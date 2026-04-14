日本ハムの有原航平投手（３３）が１４日、海外ＦＡ権の資格取得条件を満たした。２０１４年のドラフト１位で早大から日本ハムに入団し、１５年に新人王、１９年には最多勝を獲得し、２０年オフにポスティングシステムを利用し、大リーグ・レンジャーズに移籍した。２３年からはソフトバンクで日本復帰し、２５年オフに自由契約選手となり、今季から日本ハムと、４年総額２０億円プラス出来高で古巣復帰していた。球団広報を通