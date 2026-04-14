経済産業省は先月、原発から出る高レベル放射性廃棄物＝核のごみの最終処分場の選定を巡り、南鳥島で文献調査を実施することを東京都小笠原村に申し入れていました。13日、小笠原村の渋谷村長は「国が実施と判断すれば受け入れる」との考えを示しました。渋谷村長が文献調査の実施を事実上受け入れたことに対し、赤沢経済産業大臣は「村内の様々な声を踏まえ、渋谷村長よりお考えが表明されたものと認識しており国として重く受け止